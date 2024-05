MAXI COLPO ALLA CRIMINALITÀ

Napoli, 30 maggio 2024 – Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un autocarro carico di sigarette di contrabbando, del valore stimato di circa 200mila euro, al confine tra le province di Caserta e Napoli. L’intervento, parte di un piano più ampio di contrasto ai traffici illeciti, ha visto l’arresto dell’autotrasportatore, un italiano senza precedenti specifici.

Il Sequestro

Durante una normale attività di controllo, i militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli hanno notato un autocarro che, alla vista della pattuglia, ha iniziato a compiere manovre sospette. Insospettiti dal comportamento del conducente, gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito.

La Scoperta

L’ispezione dell’autocarro ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando, confezionate in stecche e stipate in decine di involucri di cartone. Il peso complessivo del carico sequestrato ammontava a 1800 kg. Le sigarette erano pronte per essere immesse sul mercato nero, con un potenziale guadagno per la criminalità organizzata di oltre 200mila euro.

L’Arresto

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato del conducente del mezzo, il sequestro dell’autocarro e del carico di sigarette. Le autorità hanno sottolineato come il successo dell’intervento sia frutto di una costante attività di monitoraggio e controllo del territorio, mirata a contrastare i traffici illeciti e a tutelare l’economia legale.

Le Indagini

Le indagini proseguiranno per risalire alla filiera del contrabbando e individuare eventuali complici coinvolti nell’operazione. La Guardia di Finanza ha ribadito l’importanza di simili operazioni nel contesto della lotta alla criminalità organizzata, che continua a sfruttare il contrabbando di sigarette come una delle sue principali fonti di reddito.

Questo sequestro rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali, dimostrando ancora una volta la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di illegalità e proteggere l’economia legale del paese.