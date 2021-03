Meeting on line con Bruno Arpaia, il ribelle sognatore

Premio “Il Maggio dei Libri 2020”: i vincitori. Una menzione speciale al progetto delle Piazze del Sapere La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 5 marzo 2021 ore 11,30 su FB II Centro per il libro e la lettura, in occasione della campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, assegna da anni un premio con l’intento di valorizzare l’impegno dei soggetti che hanno aderito alla campagna e di condividere buone pratiche per la promozione della lettura, incoraggiando al tempo stesso la partecipazione alle successive edizioni. A tale scopo il Centro per il libro e la lettura ha nominato, con decreto dirigenziale del 24 novembre 2020, una Commissione per premiare i cinque migliori progetti di promozione della lettura, realizzati nell’ambito di ciascuna delle seguenti categorie: Istituti scolastici; Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari; Associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche; Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per

anziani; Librerie.

La Commissione ha definito i criteri di valutazione dei progetti più interessanti nell’ambito

di ciascuna delle cinque categorie previste dal bando decidendo di dare particolare rilievo

alle iniziative che presentano i seguenti requisiti:

– iniziative finalizzate a portare il libro fuori dai contesti tradizionali;

– iniziative che presentino un carattere di continuità e di replicabilità;

– iniziative realizzate attraverso la collaborazione di soggetti diversi attivi sul territorio;

– iniziative in cui, nell’ambito delle diverse attività previste, emerga la centralità della pratica

della lettura.

In conformità a questi criteri, sono stati attribuiti i premi alle seguenti iniziative: