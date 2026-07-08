Memorial Laura Imondi con la presentazione del volume: “Il paesaggio della frattura”

Laura Assunta Imondi fu di Marzano Appio. Amata e apprezzata dai suoi concittadini, come in seguito dai suoi studenti. Grazie alla volontà della madre, Maria Italia Angelone, sarà presentato sabato prossimo, 11 Luglio2026, alle ore 18 e 30, presso la sala San Sebastiano dell’omonima chiesa di Marzano Appio (CE), il volume dal titolo: “Il paesaggio della frattura”; una raccolta postuma delle poesie di Laura Imondi, a cura degli studiosi Adolfo Panarello e Giuseppe Angelone.



L’opera raccoglie i componimenti poetici e gli haiku scritti da Laura Assunta Imondi tra il 2008 e il 2021, offrendo per la prima volta una visione organica della sua produzione e restituendo la voce di una studiosa che, accanto a un’intenza attività accademica nel campo della lingua e della letteratura spagnola, aveva coltivato negli anni una ricerca poetica personale, riconosciuta anche in diversi concorsi letterali nazionali.

Docente universitaria, dottore di ricerca e, successivamente, insegnante di ruolo. Laura aveva svolto attività didattica in numerosi atenei italiani, dedicandosi a studi filologici, alla traduzione e all’innovazione metodologica nell’insegnamento delle lingue. Parallelamente aveva sviluppato una produzione poetica caratterizzata da una costante riflessione sull’identità, sulla memoria e sulla dimensione interiore, oggi raccolta nel volume: “Il paesaggio della frattura”.

L’evento culturale, patrocinato moralmente dal Comune di Marzano Appio, concluderà con la distribuzione gratuita del libro a tutti i partecipanti e un momento di convivialità.

Interverranno per saluti: Il sindaco di Marzano Appio, Andrea Terranova; il parroco del luogo, don Vittorio Marra; il presidente della Pro Loco “Città di Marzano APS”, Andrea Cipolla.

Relatori: Il professore Giuseppe Angelone Ph. D. e storico delle fonti audiovisive; il dottore Adolfo Panarello Ph. D. e paleoicnologo, archeologo e storico; il dottore Nicola Sorbo, saggista; l’editore Armando Caramanica; il professore Giuseppe Castrillo, poeta, scrittore e critico letterario.

Gli interventi saranno intervallati dalla lettura delle poesie di Laura a cura della dottoressa Paola Pellegrino.