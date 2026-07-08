Torna Agerola World Music Festival. Musica e prodotti tipici al borgo

AGEROLA WORLD MUSIC FESTIVAL 2026

Antico Borgo di Musica e Pane

TRE NOTTI DI MUSICA, SAPORI E ANIMA NEL CUORE DEI MONTI LATTARI

Torna ad accendere l’estate campana l’appuntamento più atteso della Costiera Amalfitana interna: l’Agerola World Music Festival 2026, giunto a una nuova emozionante edizione nel suggestivo scenario del Borgo di Bomerano.

Tre serate — 17, 18 e 19 luglio 2026 — in cui il centro storico di Agerola si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: vicoli, stradine e piazze torneranno a vibrare al ritmo della grande musica dal vivo, dei profumi della tradizione contadina e dell’energia autentica di una comunità che sa come accogliere il mondo.

A Piazza Paolo Capasso, a partire dalle ore 22.00, tre concerti principali faranno da cuore pulsante della

manifestazione:

Venerdì 17 luglio — Gruppo Folk di Agerola: le radici, la terra, l’identità

Sabato 18 luglio — Daniele Sepe: jazz, world music e genio partenopeo sul palco

Domenica 19 luglio — Zero Negativo: energia pura, impatto immediato

Tra i vicoli del borgo, dalle ore 20.00 i Gruppi Borgo animeranno ogni angolo con una lineup straordinaria: Marilù

Saraco Trio, Via degli Orazi, La Paranza Madonna di Bagni, Trio Vadinho, The Evergroove, Moja

Band, Gocce di Blues, Soul Dress Band, Vintage Trio, Scansamalucchie, Over Scugnizzi, Welcome

Santana Tribute Band e Mimmo Vitale. Un viaggio sonoro che attraversa generi, culture e

continenti — senza mai lasciare Agerola.

IL PANE, I SAPORI, L’ANIMA

Perché un festival vero nutre corpo e spirito insieme. Il menù del borgo è un omaggio alla cucina povera e ricca al tempo stesso della tradizione campana: Caponata, Pasta del contadino, Piatto del casaro, Bruschetta saporita, Panino salsiccia e provola, Dolce, Frutta, Acqua, Vino, Digestivo. Prodotti tipici, folklore e artigianato tra i vicoli dello storico Borgo di Bomerano completano un’esperienza che è molto più di un semplice evento.

AGEROLA È PRONTA. IL MONDO È INVITATO.

L’Agerola World Music Festival non è solo una festa: è una dichiarazione d’identità. È la voce di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, che apre le porte al mondo restando profondamente se stesso.

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