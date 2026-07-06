Monitoraggio delle infrastrutture idriche con dati satellitari: la presentazione dei risultati del progetto MIDS

Saranno il presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, e l’assessore regionale al Turismo e alla Transizione Digitale, Vincenzo Maraio ad aprire, con i saluti istituzionali, la giornata dedicata alla presentazione dei risultati del progetto MIDS – Monitoraggio delle Infrastrutture Idriche con Dati Satellitari, in programma lunedì 6 luglio presso la Sala del Consiglio dei Delegati del Consorzio, in via Roma 80 a Caserta.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sulle nuove applicazioni delle tecnologie satellitari al servizio della gestione delle risorse idriche e della sicurezza delle infrastrutture. Il progetto MIDS, sviluppato nell’ambito del 1° Bando ASI – I4DP MARKET – Downstream e Servizi Applicativi, punta infatti a realizzare un sistema avanzato di monitoraggio delle dighe e delle reti irrigue attraverso l’integrazione di dati satellitari e piattaforme digitali innovative.

Il Consorzio ha partecipato al progetto come utente di riferimento, mettendo a disposizione le proprie infrastrutture per le attività sperimentali realizzate dal partenariato composto da Euro Soft S.r.l., Latitudo 40 S.r.l., Ariespace S.r.l. e Unlimited Technology S.r.l. L’obiettivo è offrire strumenti sempre più efficaci per il controllo del territorio, la prevenzione dei rischi e la gestione sostenibile della risorsa idrica.

Nel corso della mattinata saranno illustrati gli obiettivi del progetto, le tecnologie utilizzate, i risultati ottenuti e le prospettive di applicazione sul territorio, con gli interventi dei partner industriali, dei rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana e dei tecnici del Consorzio. La conclusione sarà affidata a un momento di confronto con istituzioni, operatori del settore e stakeholder.