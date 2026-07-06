Politica

Monitoraggio delle infrastrutture idriche con dati satellitari: la presentazione dei risultati del progetto MIDS

Innovazione spaziale al servizio della gestione delle risorse idriche e della sicurezza delle infrastrutture. Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ospita l'evento finale del progetto MIDS.

Di Redazione

Saranno il presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, e l’assessore regionale al Turismo e alla Transizione Digitale, Vincenzo Maraio ad aprire, con i saluti istituzionali, la giornata dedicata alla presentazione dei risultati del progetto MIDS – Monitoraggio delle Infrastrutture Idriche con Dati Satellitari, in programma lunedì 6 luglio presso la Sala del Consiglio dei Delegati del Consorzio, in via Roma 80 a Caserta.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sulle nuove applicazioni delle tecnologie satellitari al servizio della gestione delle risorse idriche e della sicurezza delle infrastrutture. Il progetto MIDS, sviluppato nell’ambito del 1° Bando ASI – I4DP MARKET – Downstream e Servizi Applicativi, punta infatti a realizzare un sistema avanzato di monitoraggio delle dighe e delle reti irrigue attraverso l’integrazione di dati satellitari e piattaforme digitali innovative.

Il Consorzio ha partecipato al progetto come utente di riferimento, mettendo a disposizione le proprie infrastrutture per le attività sperimentali realizzate dal partenariato composto da Euro Soft S.r.l., Latitudo 40 S.r.l., Ariespace S.r.l. e Unlimited Technology S.r.l. L’obiettivo è offrire strumenti sempre più efficaci per il controllo del territorio, la prevenzione dei rischi e la gestione sostenibile della risorsa idrica.

Nel corso della mattinata saranno illustrati gli obiettivi del progetto, le tecnologie utilizzate, i risultati ottenuti e le prospettive di applicazione sul territorio, con gli interventi dei partner industriali, dei rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana e dei tecnici del Consorzio. La conclusione sarà affidata a un momento di confronto con istituzioni, operatori del settore e stakeholder.

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