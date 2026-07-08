Due assemblee convocate da FILAS per i lavoratori dell’igiene urbana

Assemblee sindacali retribuite a Maddaloni: FILAS convoca i lavoratori del cantiere di Igiene Urbana. La segreteria dell’O.S. FILAS, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori e delle vigenti disposizioni del CCNL di settore, ha indetto n. 2 assemblee sindacali retribuite rivolte a tutto il personale dipendente del cantiere di Igiene Urbana del Comune di Maddaloni gestito da Velia Ambiente. Le assemblee si terranno venerdì 10 luglio 2026 e martedì 14 luglio 2026 nelle ultime 2 ore del turno di lavoro e si svolgeranno presso i locali del cantiere aziendale. All’ordine del giorno diversi punti che riguardano le condizioni di lavoro e i rapporti con la società. Si discuterà della mancata erogazione dei ticket mensa relativi al mese di giugno e della mancata consegna delle schede ticket ad alcuni lavoratori aventi diritto. Al centro del confronto anche le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro, degli spogliatoi e dei servizi, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza del personale. Tra i temi previsti la verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali e l’approfondimento delle anomalie riscontrate nei cedolini paga. Verranno affrontati inoltre i ritardi nel versamento delle ritenute a favore degli istituti di credito, delle società finanziarie e delle cessioni del quinto, che stanno causando disagi ai lavoratori interessati. L’assemblea esaminerà anche il mancato versamento del T.F.R. in favore di quattro lavoratori che nei mesi scorsi hanno sottoscritto apposito verbale di conciliazione con la Società, al fine di verificare il rispetto degli impegni formalmente assunti. Infine saranno discussi l’organizzazione del servizio, la distribuzione dei carichi di lavoro e le criticità connesse all’attuale gestione del cantiere, oltre a varie ed eventuali. La FILAS ha invitato la Società a predisporre quanto necessario per garantire il pieno esercizio del diritto di assemblea a tutto il personale interessato, assicurando la disponibilità dei locali aziendali e ogni misura organizzativa utile al regolare svolgimento delle riunioni. Della convocazione sono stati informati anche il Comune di Maddaloni e il Settore Ambiente.

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