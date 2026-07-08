Teverola, Gennari: «I giovani non siano solo uno slogan elettorale. Serve un confronto concreto con le istituzioni»

Sono trascorsi due mesi dalla richiesta formale presentata all’Amministrazione comunale per l’attuazione del regolamento relativo all’istituzione del Forum dei Giovani, ma, secondo quanto denuncia Pasquale Simone Gennari, membro della Direzione nazionale dei Giovani Democratici, non sarebbe ancora arrivato alcun riscontro da parte della maggioranza guidata dal sindaco Caserta.

La proposta, avanzata con l’obiettivo di creare uno strumento stabile di partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica e amministrativa della comunità, non avrebbe ricevuto finora alcuna risposta ufficiale né un momento di confronto. Un silenzio che, per Gennari, rappresenterebbe un segnale della scarsa attenzione riservata alle politiche giovanili.

«Durante le campagne elettorali – afferma – i giovani vengono spesso indicati come una priorità e come il motore del cambiamento. Una volta concluse le elezioni, però, quelle promesse sembrano svanire e le nuove generazioni tornano ai margini dell’agenda istituzionale».

Il Forum dei Giovani, sottolinea Gennari, non avrebbe una connotazione politica, ma costituirebbe un organismo di partecipazione democratica attraverso il quale i ragazzi potrebbero dialogare con l’amministrazione, proporre iniziative e contribuire alla costruzione di nuove progettualità per il territorio.

«La nostra richiesta – spiega – non dovrebbe essere valutata in base a chi l’ha presentata, ma per il valore che può avere per la comunità. Se una proposta viene giudicata soltanto sulla base dell’appartenenza politica di chi la avanza, si rischia di perdere di vista l’interesse generale».

Da qui l’appello rivolto all’amministrazione comunale affinché venga aperta una fase di confronto più ampia, non solo sul Forum dei Giovani, ma anche sul rapporto con il mondo associativo locale.

Gennari propone infatti l’istituzione di un tavolo permanente con il Terzo settore teverolese, coinvolgendo associazioni, realtà di volontariato ed enti impegnati quotidianamente sul territorio.

«Le associazioni rappresentano una risorsa fondamentale – evidenzia – perché conoscono da vicino i bisogni dei cittadini e possono offrire un contributo concreto nella definizione delle politiche sociali e giovanili. È necessario superare ogni logica di chiusura e costruire percorsi condivisi».

Il dirigente dei Giovani Democratici conclude con un invito al dialogo rivolto al sindaco e alla maggioranza: «Le idee non dovrebbero essere accettate o respinte in base a chi le propone, ma valutate per il beneficio che possono portare ai cittadini. I giovani non possono continuare a essere utilizzati soltanto come slogan elettorale: devono diventare protagonisti delle scelte che riguardano il presente e il futuro di Teverola».