Minacce e violenza contro il sindaco facente funzioni di Frignano, la solidarietà di Santangelo: Chi pensa di piegare con la paura chi amministra con correttezza e dedizione sbaglia di grosso

«A Giuseppe Seguino e alla sua famiglia vanno tutta la mia solidarietà personale e istituzionale per le minacce e i ripetuti atti di violenza di cui sono stati vittima. Chi pensa di piegare con la violenza o con la paura chi amministra con correttezza e dedizione sbaglia di grosso. La legalità non si ferma davanti alle intimidazioni. La Commissione Antimafia della Regione Campania segue con attenzione quanto accaduto e assicura il massimo sostegno affinché i responsabili di questi vili gesti siano individuati e assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile. Frignano e l’intera provincia di Caserta devono sapere che non sono soli nella lotta contro ogni forma di sopraffazione. Le istituzioni regionali sono al fianco del Sindaco Seguino e di tutti gli amministratori che ogni giorno lavorano per il bene della comunità». A dichiararlo è il presidente della commissione Antimafia della Regione Campania Vincenzo Santangelo dopo i vili atti di violenza di cui è stato vittima il sindaco facente funzioni di Frignano Seguino.