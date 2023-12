Minaccia e aggredisce moglie con un coltello, arrestato 53enne a Grazzanise.

Giornata festiva poco serena per una famiglia di Grazzanise, vittima da anni di violenze e vessazioni.

Nel caso di specie, nella giornata di ieri, un 53enne ha aggredito e minacciato con un coltello la moglie a seguito di una discussione originata per futili motivi.

A chiamare i carabinieri è stata la figlia 24enne della coppia, vittima anche lei – in passato – degli attacchi d’ira violenti del padre, spesso ubriaco e pericoloso.

Una volta giunti all’interno dell’abitazione i militari dell’arma hanno trovato l’aggressore in evidente stato di alterazione e la moglie in stato di shock.

Subito dopo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.