Mondragone si è davvero liberata dal Coronavirus?

Mondragone. Il 15 maggio 2020 sara’ ricordata come una giornata storica per la citta’ rivierasca : e’ guarito anche l’ultimo paziente risultato positivo al Covid 19 .

Tuttavia, non e’ assolutamente il caso di abbassare la guardia. I fatti di Letino, il piccolo paese dell’alto casertano per cui il Presidente De Luca, proprio oggi, ha disposto la zona rossa, ci inducono a pensare che e’ ancora presto per cantare vittoria.

Riempie di speranza il fatto che non ci siano positivi sul territorio comunale. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di analizzare la situazione razionalmente piuttosto che lasciarci prendere dell’euforia.

Il fatto che non risultino positivi è sicuramente una buona notizia, ma non è la conferma che non ci siano più casi in corso. Questo perché potrebbero esserci casi asintomatici ancora attivi, e, dato l’allentamento delle misure restrittive, che abbiamo avuto modo di sperimentare, nelle ultime due settimane, e’ lecito chiedersi se questi presunti asintomatici potrebbero aver permesso la continuità del contagio.

Se tutto cio’ fosse confermato, dovremmo necessariamente preoccuparci.

Proprio in questi giorni, infatti, a Mondragone abbiamo avuto modo di assistere a numerosi assembramenti, soprattutto sul tratto del lungomare che risultava gremito soprattutto di soggetti giovani.

Considerando che, nella maggior parte dei casi, nei ragazzi il virus opera in forma asintomatica, potremmo ritrovarci con un nuovo focolaio che andrebbe ad annullare tutti i sacrifici fatti durante questo difficile e lungo periodo di quarantena.