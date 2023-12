E’ stato ritrovato proprio nelle ultime ore il corpo di una donna di 77 anni in avanzato stato di decomposizione, c’è ancora da chiarire se il decesso è avvenuto in casa o in altro luogo, ma stando ai primi accertamenti sarebbe morta da almeno un mese. A fare la scoperta la figlia della vittima che ha allertato nell’immediato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone che hanno avviato le indagini del caso. Ancora molto da ricostruire, molti familiari della vittima sono stati già ascoltati.

La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha aperto subito un fascicolo d’inchiesta.

Il giallo è avvenuto in un appartamento di via Razzino, nel complesso dei Palazzi Cirio.