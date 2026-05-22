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MOVE WEEK 2026, Caserta in movimento: tre giorni di sport, salute e inclusione

Dal 29 al 31 maggio il Campo Laudato Si ospita la Settimana Europea dello Sport per Tutti promossa da UISP con eventi gratuiti aperti a cittadini e famiglie

Di Peppe Sacco

Caserta si prepara ad accogliere la MOVE Week 2026, la Settimana Europea dello Sport per Tutti, il grande evento internazionale dedicato alla promozione del movimento, della salute e dei corretti stili di vita. Saranno 50 le città italiane coinvolte in questa importante manifestazione coordinata in Italia dalla UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, con oltre 100 eventi distribuiti sul territorio nazionale. La manifestazione rientra nel programma europeo “Now We Move”, promosso da ISCA – International Sport and Culture Association, e coinvolgerà complessivamente 14 Paesi europei con circa 400 iniziative sportive dedicate a cittadini di ogni età. A Caserta, la UISP provinciale ha scelto come location il Campo Laudato Si, area verde situata nel cuore della città, che ospiterà tutte le attività nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. L’ingresso e la partecipazione saranno completamente gratuiti. La MOVE Week rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare le persone sull’importanza dell’attività fisica quotidiana, valorizzando al tempo stesso il rapporto tra sport, ambiente e territorio. L’iniziativa coinvolgerà famiglie, giovani, bambini e adulti in momenti di aggregazione e partecipazione all’insegna del benessere e dell’inclusione sociale. Tre giornate di festa, movimento e condivisione che confermano ancora una volta come lo sport sia uno straordinario strumento di unione, capace di rafforzare i legami familiari e far crescere insieme intere comunità.