MOVE WEEK 2026, Caserta in movimento: tre giorni di sport, salute e inclusione

Caserta si prepara ad accogliere la MOVE Week 2026, la Settimana Europea dello Sport per Tutti, il grande evento internazionale dedicato alla promozione del movimento, della salute e dei corretti stili di vita. Saranno 50 le città italiane coinvolte in questa importante manifestazione coordinata in Italia dalla UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, con oltre 100 eventi distribuiti sul territorio nazionale. La manifestazione rientra nel programma europeo “Now We Move”, promosso da ISCA – International Sport and Culture Association, e coinvolgerà complessivamente 14 Paesi europei con circa 400 iniziative sportive dedicate a cittadini di ogni età. A Caserta, la UISP provinciale ha scelto come location il Campo Laudato Si, area verde situata nel cuore della città, che ospiterà tutte le attività nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. L’ingresso e la partecipazione saranno completamente gratuiti. La MOVE Week rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare le persone sull’importanza dell’attività fisica quotidiana, valorizzando al tempo stesso il rapporto tra sport, ambiente e territorio. L’iniziativa coinvolgerà famiglie, giovani, bambini e adulti in momenti di aggregazione e partecipazione all’insegna del benessere e dell’inclusione sociale. Tre giornate di festa, movimento e condivisione che confermano ancora una volta come lo sport sia uno straordinario strumento di unione, capace di rafforzare i legami familiari e far crescere insieme intere comunità.