Traversa Ponte Annibale, Santangelo si complimenta con il presidente Todisco: un’infrastruttura idraulica trasformata in un’opportunità di sviluppo per il territorio

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo, ha partecipato questa mattina con il deputato del suo partito Gimmi Cangiano alla manifestazione sportiva interregionale di Canoa e Kayak sulla traversa di Ponte Annibale che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per la Settimana della bonifica 2026 ‘L’acqua coltiva la pace’.

«Oggi abbiamo visto con i nostri occhi cosa significa trasformare un’infrastruttura idraulica in un’opportunità di sviluppo per il territorio. La traversa di Ponte Annibale può e deve diventare un luogo attrattivo, dove sport, turismo e ambiente convivono in armonia. Questa splendida giornata, con duecento atleti in acqua, ci conferma che siamo sulla strada giusta», ha dichiarato Santangelo.

Il Consigliere ha poi rivolto un ringraziamento speciale al Presidente del Consorzio:

«Complimenti sinceri al Presidente Francesco Todisco per la visione e l’impegno dimostrato. Grazie alla sua determinazione e alla collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak e al Cus dell’Università Vanvitelli, stiamo riuscendo a valorizzare un’opera importantissima per l’irrigazione e la sicurezza idraulica, rendendola al contempo un punto di riferimento sportivo e turistico. Questo è il modello di sviluppo che vogliamo per la nostra terra: sostenibile, intelligente e capace di creare opportunità per i giovani».

Santangelo ha concluso sottolineando l’importanza strategica dell’iniziativa:

«Lo sport è uno straordinario veicolo di promozione territoriale. Quello che stiamo facendo qui sul Volturno dimostra che è possibile coniugare la tutela del fiume, la funzionalità delle opere consortili e lo sviluppo economico. Continueremo a sostenere con convinzione questo percorso».