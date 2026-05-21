Radio 105 Summer Festival: la grande musica dell’estate arriva a Baia Domizia

L’estate 2026 si accende con il Radio 105 Summer Festival, la grande kermesse musicale itinerante completamente gratuita che porta nelle piazze italiane i protagonisti delle classifiche del momento.

Gli artisti si alterneranno nelle diverse tappe del tour, che farà tappa a Venezia il 5 giugno, Chiavari il 12 giugno, Ferrara il 18 e 19 giugno, fino ad arrivare a Baia Domizia il 3 luglio.

Il festival potrà essere vissuto dal vivo sotto il palco, ma anche seguito ovunque grazie alla diretta su Radio 105, su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), tramite app e canali social ufficiali. Ad accompagnare questa edizione sarà anche il claim “Proud to be different”, firmato dall’artista Alessandro Malossi.

L’appuntamento in Campania è fissato per venerdì 3 luglio 2026 presso l’Arena dei Pini, dove a guidare il pubblico nel cuore dell’evento saranno i conduttori Manola Moslehi e Dario Micolani.

Nel corso delle varie serate saliranno sul palco tantissimi artisti italiani e internazionali, in un cast ricco e in continuo aggiornamento. Tra i nomi già annunciati: Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Carl Brave, Clara, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax, Levante, Malika Ayane, Mr. Rain, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Serena Brancale, The Kolors e molti altri ospiti pronti a far cantare e ballare il pubblico.

L’evento è organizzato da RadioMediaset in collaborazione con le Amministrazioni comunali coinvolte, unite per garantire il successo della manifestazione e offrire al pubblico un’esperienza unica all’insegna della musica e del divertimento.