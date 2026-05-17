Noi Moderati. Roberti è il nuovo commissario

Continua, senza sosta, il lavoro di radicamento in Provincia di Caserta di Noi Moderati, a opera del Coordinamento provinciale.

Il Commissario provinciale, Gennaro VASTANO, su proposta del Responsabile provinciale per gli Enti Locali, Luigi COBIANCHI, ha nominato, a Maddaloni, l’avv. Franco ROBERTI Commissario cittadino e il dott. Gennaro SARRACINO sub commissario Cittadino.

Franco ROBERTI, cassazionista, vanta una lunga e pregevole esperienza politica, essendo stato dapprima Coordinatore cittadino del Movimento nazionale La Rete – fondato, agli inizi degli anni novanta, da Leoluca ORLANDO, Nando DALLA CHIESA, Claudio FAVA, Alfredo GALASSO, Carmine MANCUSO e Diego NOVELLI, avendo come riferimenti costitutivi ilCattolicesimo liberale e la lotta alle mafie– mentre dal 2024 ha coordinato il Movimento Riscossa di Maddaloni, che ha mostrato di avere ottimi numeri, potendo vantare nella propria compagine la presenza di stimati professionisti, ben noti in Città. Inoltre risulta essere il primo dei non eletti alle ultime elezioni amministrative di Maddaloni. Queste le sue prime dichiarazioni: «Nell’esprimere la mia soddisfazione per l’incarico ricevuto, tengo a comunicare che il Movimento “Noi Moderati” di Maddaloni terrà come suo primario obiettivo quello di ripristinare, nel territorio calatino, una nuova identità politica di tipo centrista, come in effetti da tradizione è sempre stato nel nostro Comune.

In tale prospettiva si precisa che questa formazione politica si rivolgerà ai giovani desiderosi di riaffacciarsi alla politica in modo serio e costruttivo, ergendosi ad esempio della buona politica.

Una politica con e per la gente e tale da riprendere il concetto di fare politica come servizio e non come arma per propri interessi che nulla possano avere in comune con la finalità enunciata.

Ringrazio gli organi provinciali per avermi affidato tale compito, nella speranza che possa essere all’altezza di detto compito. »

A Roberti, per precisa scelta politica, il Coordinamentoprovinciale di Noi Moderati ha voluto affiancare, in un ruolo apicale, un trentenne laureato in Scienze politiche per il Clima e il Territorio, Gennaro SARRACINO, proprio per creare un dialogo con quella parte dell’elettorato giovanile che ha dimostrato di essere tutt’altro che disinteressata rispetto ai grandi temi della Politica e di voler dire con forza la propria, nel presente, su scelte che possono condizionare pesantemente il futuro, offrendo uno spazio aperto al confronto e al dialogo, per costruire assieme l’Italia e l’Europa del domani.

Ricevuta la nomina ha dichiarato: «Considero il senso civico il principio fondamentale per la vita di una Comunità e ritengo indispensabile contrastare con determinazione ogni forma di sottocultura residuale che indebolisce il nostro territorio. Immagino una Maddaloni che promuova ben di più la Cultura come strumento di crescita, valorizzando il proprio ricchissimo patrimonio storico-artistico-architettonico, attraverso interventi mirati, opportunamente strutturati, in grado di attrarre Fondi europei, soprattutto per favorire l’imprenditoria giovanile. Ritengo essenziale – e questo sarà il mio primo impegno – creare condizioni che permettano alle nuove generazioni di costruire il proprio futuro qui e adesso, senza essere costretti a cercare fuori opportunità che il nostro territorio, ben amministrato, è in grado di offrire abbondantemente».

Nel suo percorso Gennaro, certamente si gioverà dell’esperienza maturata, fin dalla più tenera età, essendo costantemente al fianco del papà, Armando SARRACINO – che parimenti ha aderito entusiasticamente al progetto politico degli on. LUPI e CARFAGNA – già Presidente cittadino del Partito politico Italia dei Valori e Coordinatore del Movimento civico Uniti per Maddaloni, sfiorando più volte l’elezione a Consigliere comunale e riportando ottimi risultati anche come candidato alle provinciali, segno di un radicamento sul territorio che esce dai confini comunali, anche per la stima professionale di cui gode.