MOVIMENTO 5 STELLE AVERSA: UNITI CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il MoVimento 5 Stelle di Aversa ribadisce l’importanza di opporsi all’Autonomia Differenziata. Si tratta di una riforma pericolosa che minaccia di smantellare i servizi pubblici essenziali e amplifica le disuguaglianze tra le diverse regioni del nostro Paese. La nascita del Comitato Cittadino è solo il primo passo di una lunga battaglia che ci vedrà protagonisti insieme a tutti quei cittadini che hanno a cuore il futuro dell’Italia.

Il 25 luglio, durante il primo appuntamento di raccolta firme tenutosi ad Aversa, organizzato dal neonato comitato cittadino contro l’autonomia differenziata, sono state raccolte circa 250 firme in sole due ore, dimostrando la forte sensibilità sul tema da parte di tantissimi cittadini.

Filippo Panza, rappresentante del gruppo territoriale di Aversa, ha dichiarato: “Siamo particolarmente contenti che un tema così importante per il MoVimento 5 Stelle sia diventato in breve tempo di grande condivisione con altre realtà politiche e non solo. Questo dimostra quanto sia forte il desiderio di unità nel nostro Paese. La legge Calderoli sull’autonomia differenziata amplificherebbe le disuguaglianze tra regioni ricche e povere, consentendo alle prime di trattenere maggiori risorse fiscali. Creerebbe una frammentazione delle competenze legislative e amministrative che alla lunga porterebbe ad un’erosione dell’unità nazionale. Insomma, si corre il rischio serissimo di compromettere l’uniformità nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.”

Sul tema si esprime anche il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Antonio Mottola: “Vogliamo ringraziare i tantissimi cittadini aversani che in questi giorni ci stanno contattando con qualsiasi mezzo pur di conoscere le modalità di firma contro l’autonomia differenziata. A questi rispondiamo che quasi ogni settimana, unitamente al comitato cittadino, organizzeremo incontri, gazebo ed eventi per raccogliere le firme. ” Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa missione fondamentale per il nostro Paese. Insieme possiamo fermare questa riforma e garantire un futuro migliore per tutti.