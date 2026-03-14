Napoli dall’alto: i tetti del Duomo pronti ad aprire al pubblico

NAPOLI – Una nuova prospettiva sulla città sta per aprirsi ai cittadini e ai visitatori. Tra poche settimane sarà infatti possibile camminare sui tetti del Duomo di Napoli, grazie a un percorso panoramico realizzato dopo anni di restauri e lavori di recupero appena conclusi nel marzo 2026. Un progetto atteso da oltre un decennio che permetterà di ammirare il centro storico da circa 50 metri d’altezza, con una vista che spazia dal Vesuvio alle colline del Vomero, fino al porto e alle isole del Golfo.

L’iniziativa si inserisce nel grande programma di valorizzazione del centro storico Unesco e rappresenta uno dei progetti più innovativi degli ultimi anni per la fruizione del patrimonio culturale napoletano.

Il progetto MUDD: cultura, comunità e lavoro

Il percorso sui tetti del Duomo è parte integrante del progetto Museo Diocesano Diffuso di Napoli (MUDD), un ambizioso modello culturale che punta a mettere in rete alcune delle chiese monumentali del centro storico, trasformandole in un vero museo diffuso urbano.

Il MUDD non è soltanto un progetto museale, ma un’azione concreta di rigenerazione culturale e sociale. L’iniziativa mira a recuperare luoghi storici spesso poco frequentati e a restituirli alla città attraverso percorsi di visita, attività culturali e programmi di accoglienza turistica gestiti anche da giovani del territorio. Affidato alla gestione della cooperativa La Paranza, segna un punto di svolta: vedere la “città delle 500 cupole” dall’alto del suo monumento simbolo è un’esperienza che mancava.

Il Duomo di Napoli, cuore simbolico del progetto e custode delle reliquie di San Gennaro, rappresenta il punto di partenza di questo itinerario che collega diversi siti monumentali del centro antico.

L’associazione e la fondazione che guidano il progetto sono state più volte indicate come un esempio virtuoso di gestione del patrimonio culturale: un modello che unisce tutela, partecipazione civica e creazione di nuove opportunità di lavoro legate alla cultura.

Come prenotare la visita

Le modalità di accesso al percorso panoramico saranno gestite attraverso il sistema di prenotazione del progetto MUDD e del sito ufficiale del Duomo.

In linea generale:

Prenotazione online: sarà possibile prenotare attraverso il portale ufficiale del progetto MUDD.

sarà possibile prenotare attraverso il portale ufficiale del progetto MUDD. Visite organizzate: alcune esperienze saranno accompagnate da guide del progetto culturale.

alcune esperienze saranno accompagnate da guide del progetto culturale. Donazione libera: molte visite promosse dal MUDD sono gratuite ma prevedono la possibilità di sostenere il progetto con una donazione volontaria.

molte visite promosse dal MUDD sono gratuite ma prevedono la possibilità di sostenere il progetto con una donazione volontaria. Gruppi organizzati: per gruppi numerosi (oltre 25 persone) la prenotazione è obbligatoria.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito ufficiale gli slot orari e le modalità di accesso specifiche anche per la nuova passeggiata sui tetti.

Il Duomo è normalmente visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00, con ingresso da via Duomo 147, nel cuore del centro storico cittadino.

Come raggiungere il Duomo

Il sito si trova nel cuore del centro antico di Napoli ed è facilmente raggiungibile sia a piedi che con i mezzi pubblici.

In metro

Linea 2: fermata Piazza Cavour , poi circa 10 minuti a piedi.

, poi circa 10 minuti a piedi. Linea 1: fermate Museo o Dante, da cui si raggiunge il Duomo attraversando il centro storico.

Dalla Stazione Centrale

A piedi attraverso via Tribunali, in circa 20 minuti.

In autobus

Diverse linee del trasporto urbano fermano lungo via Duomo o nelle vicine piazze del centro antico.

La posizione è strategica: a pochi passi si trovano alcuni dei luoghi più visitati della città, come San Gregorio Armeno, il Museo Cappella Sansevero e Spaccanapoli.

Una nuova icona del turismo culturale

La passeggiata sui tetti della cattedrale rappresenta molto più di una nuova attrazione turistica. È la dimostrazione di come la valorizzazione del patrimonio possa diventare motore di rinascita urbana.

Dietro la bellezza della vista c’è un valore civile profondo. Il progetto ha già creato opportunità di lavoro reale per quasi 100 giovani del territorio, seguendo il solco tracciato dalla cooperativa al Rione Sanità. È il racconto di un riscatto che, dalle tenebre delle catacombe, sale oggi fino alla luce dei tetti della Cattedrale.

Per i visitatori, sarà l’occasione unica di “contare le cupole” da una posizione privilegiata, vivendo un’esperienza che promette di diventare l’icona del turismo sostenibile a Napoli.

Una nuova prospettiva su Napoli, dove la cultura diventa occasione di riscatto e di futuro.