Napoli: Giuseppe Alviti premia la Ge.se.ce.di

Napoli centro direzionale. L’ Associazione Nazionale guardie particolari giurate premia il servizio di Vigilanza del Centro direzionale di Napoli GE.Se.ce.di.

Stamattina nella splendida cornice degli uffici consorziate della vigilanza privata del Ge .Se.Ce di, al centro direzionale di Napoli nella 4 municipalità ,il Presidente nazionale Giuseppe Alviti accompagnato dalla Segretaria nazionale Anna Nesi e dal segretario Amministrativo dott.Dario Badolato hanno ufficialmente premiato con targa al merito il direttore Generale del Consorzio GeSeCeDi dott. Gennaro Vallefuoco

Per l’ alto senso meritorio del dovere e della professionalità espressa nella tutela della sicurezza della collettività tanto da mettere in atto una serie di arresti di malfattori presi in flagranza di reati.

Per Il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate, il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, è un giusto riconoscimento dato a chi della professione della guardia particolare giurata fa un esempio di condotta da seguire.

Da sempre impegnato nella valorizzazione del settore della sicurezza Sussidiaria e complementare ancora una volta l’ Associazione nazionale guardie particolari giurate rende merito alla giusta ” meritocrazia “.

Grande apprezzamento da parte di alcuni politici e appartenenti alla società civile intervenuti alla giusta premiazione