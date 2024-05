Napoli, La Grande Bellezza e il vino protagonista per professionisti e appassionati

Ieri pomeriggio nella splendida cornice del Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele a Napoli si è svolto l’evento “La Grande Bellezza”, ideato e curato da WinesCritic.com per presentare il vino delle nuove annate ai professionisti del settore e a tutti i winelovers. Giunto alla sua settima edizione l’appuntamento ha offerto nella città partenopea la presenza di oltre 80 Aziende che hanno partecipato al tour 2023, tour che si snoda in ambito nazionale e internazionale, che ha avuto inizio con New York e avrà come prossime tappe Rimini il 26 maggio e Bologna il 27 maggio, sempre in location esclusive.

Un evento dinamico, fatto di produttori selezionati che conoscono e riconoscono l’importanza di presentare i propri vini ad un pubblico attento. Sono stati i produttori e i loro vini i protagonisti riconosciuti della giornata che ha aperto le porte prima ai professionisti del settore dalle ore 16.00 e successivamente anche a tutti i winelovers interessati dalle ore 18.00. Alois, Villa Matilde Avallone, Masseria Felicia, Vestini Campagnano, Torelle, Masseria Piccirillo sono state le aziende della provincia casertana a rappresentare la quintessenza dei terroir, serbatoi di prodotti di grande cura e spessore.