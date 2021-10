Napoli, tragedia sfiorata uomo tenta il suicidio

Napoli – Una vera e propria tragedia è stata sfiorata a Napoli nella giornata di ieri.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto: un uomo ha interrotto il consiglio comunale in corso per protestare contro il suo licenziamento inserito nell’ordine del giorno del consiglio comunale e poi si è cosparso di liquido infiammabile. Il fatto è avvenuto ieri sera a Bacoli (Napoli). Colui che tentato l’insano gesto risulterebbe essere un 57enne del posto, dipendente del Centro Ittico Campano come guardia giurata come servizio.

A seguito degli degli accadimenti c’è da precisare che sul posto erano presenti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale che hanno bloccato il 57enne che aveva appena estratto dalle tasche un accendino. I militari dell’arma hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio l’ex guardia giurata.

Sull’argomento è sull’episodio di una certa gravità si è pronunciato il il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti con le seguenti dichiarazioni ” Per quanto concerne quanto accaduto nei pressi del Comune di Bacoli, io condanno l’ estremo gesto che avrebbe potuto causare danni anche a persone estranee totalmente alla vicenda ma non posso che essere vicino alla guardia giurata che ha tentato il gesto estremo considerando lo stato estremo psicologico a cui esso è stato esposto e avere anche una denuncia penale effettivamente uccide ancora di più l anima del lavoratore che è sottoposto a turni di lavoro abbastanza pesanti”.

Seguiranno aggiornamenti