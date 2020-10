Nina Zilli ha il covid19

Circolano varie voci di contagi sul covid 19, altro colpito dal virus sarebbe Nina Zilli, la cantante si è autodichiarata positiva questo quanto dichiarato ‘mi sono sottoposta ad una serie di tamponi per le ospitate in tv che sono sempre risultati negativi, tuttavia credo di averlo preso, in quanto mi sono sempre sentita stanca per un periodo, fino al mese scorso,dichiara la cantante- probabilmente l’ho contratto al ristorante ora sono.in quarantena. Ha chiosato così la cantante, cercate di evitare i luoghi affollati’.