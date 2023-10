Notte Rosa” | sabato 7 ottobre: modifiche temporanee della segnaletica stradale

In occasione dell’evento “Notte Rosa” di sabato 7 ottobre, sono istituite le seguenti modifiche temporanee della segnaletica stradale.

Dalle ore 19:00 fino al termine dell’evento: chiusura al traffico veicolare di corso Trieste, tratto compreso tra piazza Carlo di Borbone e via Unità Italiana, piazza Dante, piazza Duomo, largo S. Sebastiano, via Galilei, via C. Battisti nel tratto tra piazza Dante e piazza Amico, via Daniele tratto tra via Renella e via Roma. Prevista l’inversione del senso di marcia di via Daniele, nel tratto tra corso Trieste e via Roma

Dalle ore 16:00, divieto di sosta con rimozione carro gru ambo i lati, valido per ogni categoria di utenza in corso Trieste, nel tratto compreso tra piazza Carlo di Borbone e via Unità Italiana, ad eccezione dei posti riservati ai veicoli dei Carabinieri Forestali, individuati tra il civico 6 e il civico 8.

Per effetto del provvedimento, sarà autorizzato il transito dei residenti ed aventi titolo, esclusivamente se le condizioni di sicurezza stradale lo consentono e, in particolare per via C. Battisti, nel tratto tra piazza Dante e piazza Amico, sarà adottato il sistema del senso unico alternato con ingresso e uscita da piazza Amico.