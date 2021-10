Nuova partnership per la Casertana calcio

La Casertana FC è lieta di annunciare l’accordo di sponsorizzazione con la pizzeria ‘Il Monfortino’ di Caserta, il cui logo comparirà sul retro delle maglie dei falchetti per tutta la stagione 2021/22. L’esordio, ufficiale avverrà già nella trasferta di Nardò in occasione della prima uscita con le nuove ed esclusive maglie ‘away’ realizzate dalla sponsor tecnico, per poi fare scendere in campo al ‘Pinto’ il prossimo mercoledì sulla tradizionale casacca rossoblù.

‘Il Monfortino’ rappresenta una delle eccellenze del territorio; la sua sede di Caserta, in via Giulia 7, è diventata ben presto punto di riferimento per l’intera provincia grazie ai suoi impasti con lievitazione naturale e l’utilizzo di prodotti italiani di altissima qualità.

Francesco Di Ceglie e Fabio Russo, titolari de ‘Il Monfortino’ commentano con profonda soddisfazione la partnership nata grazie all’incessante lavoro posto in essere con il responsabile dell’area marketing rossoblù Massimo Vecchione: “Per noi è motivo d’orgoglio affiancare la Casertana e vedere il nostro marchio sulle maglie da gioco dei falchi. Siamo profondamente legati al territorio e a questo si aggiunge la passione per i colori rossoblu. Per tale motivo abbiamo voluto dare un segnale forte. Proprio in questo momento ci siamo sentiti in dovere di sostenere la squadra della nostra città e dare il nostro contributo affinchè la Casertana e Caserta tornino lì dove meritano. E’ in momenti che serve l’aiuto di chi realmente tiene ai simboli della propria città e della propria appartenenza. Con l’augurio che questo possa essere da sprone anche a tutti gli altri imprenditori del territorio”.