Nuove nomine all’interno di Forza Italia

Nuove nomine in Forza Italia Caserta: lo annunciano il coordinatore provinciale Giuseppe Guida e il coordinatore cittadino Filippo Maturi.

Sono quattro gli ingressi ufficializzati nel capoluogo, con l’affidamento dei relativi incarichi: Giorgio Di Majo, avvocato, già candidato alle scorse elezioni amministrative, e Antonio Corcione ricopriranno rispettivamente i ruoli di presidente cittadino e di responsabile della Sicurezza; in ambito provinciale, Cristina Grillo sarà responsabile per i settori della Cultura e dell’Istruzione e Angela Cuccaro, già candidata in Forza Italia, sarà responsabile della Comunicazione, con delega al Volontariato. Le attività proseguiranno fino al completamento dell’azione di rinnovamento intrapresa dal Partito, con un’apertura a chiunque voglia mettersi in gioco.

”Continua la crescita di Forza Italia a Caserta – ha dichiarato Maturi. Stiamo raccogliendo le adesioni di tanti professionisti e di persone stimate nel nostro territorio. Porte aperte alla partecipazione attiva di nuovi adepti, disposti a dare un contributo e un ulteriore slancio al nostro impegno. Siamo in una fase di ricostruzione e, al tempo stesso, di consolidamento, che guarda con fiducia al futuro e alle prossime sfide. Con queste premesse, sono convinto che, presto, torneremo ad amministrare il capoluogo”.

Alle parole di Maturi si sono aggiunte le considerazioni di Guida sugli ultimi sviluppi: “Sempre più forze scelgono di accompagnarci nel nostro cammino. Sono soddisfatto del lavoro svolto, fino ad oggi, dal nostro giovane coordinatore cittadino, che ha dimostrato di saper gestire il suo incarico con maturità, tenacia e consapevolezza.