Nuovo info Point a Capua AIRCAMPANIA

Capua – Dopo la città di Caserta, anche Capua si è dotata di un infopoint che sorge presso la Via Napoli e che è stato inaugurato.

Alla presenza del nuovo infopoint era presente anche il Sindaco della città di Capua Adolfo Villani.

Si riporta a tal proposito qualche dichiarazione dell’amministratore unico della AIR CAMPANIA Antonio Acconcia di seguito «Il nostro obiettivo è quello di mettere il cittadino al centro. Gli info-point rappresentano dei presidi territoriali indispensabili per avviare questo cambio di paradigma nell’ottica di offrire più servizi e di qualità. D’intesa con il sindaco di Capua, Adolfo Villani, al quale vanno i miei ringraziamenti, ampliamo la nostra rete che va nella direzione dell’efficientamento dei servizi, fondamentale per rendere sempre più attrattiva l’offerta del TPL rispetto all’uso dei mezzi dei privati».

Gli uffici della Air Campania, saranno aperti sempre in via sperimentale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 gli utenti della Air Campania possono chiedere info su voli costi autobus e quant’ altro, inoltre è possibile, ma anche acquistare i biglietti per l’accesso ai servizi di trasporto offerti da AIR Campania.