Oleoturismo e sviluppo locale: l’”Evo Experience Day 1″

Domani, domenica 21 giugno alle ore 17:00, la splendida cornice di Casa della Vigna a Cervino ospiterà l’”Evo Experience Day 1″, un appuntamento strategico interamente dedicato al rilancio, alla valorizzazione e allo sviluppo economico del territorio attraverso la nuova frontiera dell’oleoturismo. L’agroalimentare di eccellenza e la cultura dell’olio extravergine d’oliva non rappresentano più soltanto una tradizionale diversificazione agricola, ma un vero e proprio motore di marketing territoriale, capace di attrarre flussi turistici e generare ricchezza per la provincia di Caserta e l’intera Campania. In quest’ottica, la Valle di Suessola si candida a diventare un hub d’elezione per un turismo lento e sostenibile, un territorio capace di offrire percorsi esperienziali immersi nel verde dove il visitatore può rigenerarsi, vivere momenti di sano relax e scoprire da vicino le radici della cultura rurale e i segreti dell’agricoltura di qualità, unendo l’approfondimento alla convivialità grazie a un percorso finale di degustazioni di eccellenze enogastronomiche locali, tra pasta artigianale e olio EVO.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, sarà moderato dal giornalista Domenico Letizia, il quale ha voluto lanciare un monito chiaro e costruttivo sulle prospettive della filiera, ribadendo che qui l’olio e l’olivo possono divenire una reale fonte di ricchezza per le attività produttive, ma purtroppo manca ancora la piena volontà di fare rete e di mettersi in gioco concretamente, poiché l’oleoturismo è una sfida globale che richiede sinergia, visione comune e il superamento dei singoli individualismi per costruire un brand territoriale forte e competitivo. Il tavolo di confronto si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Cervino, Giuseppe Vinciguerra, e di Giuseppe Piscitelli per Casa della Vigna e l’Associazione #farebene APS, per poi entrare nel vivo dell’analisi del modello virtuoso di Gricignano di Aversa, sviluppato nel Comune dall’Assessore alle Attività Produttive Lena Licciardiello e da sempre sostenuto, promosso e valorizzato dallo stesso Domenico Letizia, che prevede la nascita della Consulta delle Attività Produttive come strumento essenziale per un dialogo diretto e costruttivo tra istituzioni e imprese. Di fondamentale importanza strategica sarà l’intervento di Margherita Rizzuto, esperta di turismo rurale e coordinatrice del gruppo interassessoriale “Percorsi agroalimentari ed enoturistici” dell’Assistenza Tecnica della Regione Campania, che illustrerà il quadro normativo regionale e spiegherà nel dettaglio le modalità di iscrizione e i requisiti d’accesso per il Registro ufficiale, ovvero l’Elenco regionale degli operatori oleoturistici della Campania, una grande opportunità per trasformare legalmente e con standard di qualità certificati una realtà agricola in meta turistica. A seguire, l’agronomo Mario Sanza offrirà un approfondimento scientifico sulle peculiarità delle cultivar locali e sulla centralità della certificazione di qualità, mentre il dibattito si arricchirà inoltre con il contributo di Onofrio Verdicchio del Pastificio Fratelli Carosone, focalizzato sulle sinergie tra i prodotti della terra e le strategie di export, e si concluderà con la visione di Gennaro Scognamiglio, Presidente Nazionale UNCI Agroalimentare, incentrata sulle sfide della transizione ecologica e digitale e sul ruolo della filiera corta per difendere il reddito degli agricoltori. L’appuntamento per i giornalisti e la cittadinanza è dunque fissato per domani alle ore 17:00 in Via Casiere Voccole 25 a Cervino.