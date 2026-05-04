Olio e miele per il contrasto alla povertà ed al disagio sociale

Maddaloni (CE) – Il mese di maggio si apre con una nuova, lodevole iniziativa dell’organizzazione di volontariato “Casa dei diritti sociali”, gruppo di Auto Mutuo Aiuto, che da anni opera sul territorio per la lotta alla povertà, il contrasto al disagio sociale e l’affermazione dei diritti e della legalità.

L’associazione, formata da un nutrito gruppo di volontari operosi , guidata da anni dalla dott.ssa Mariapia Lurini, è stata da sempre portatrice di battaglie sociali, per garantire a famiglie in difficoltà, giovani, immigrati, diversamente abili e persone vittime di violenza ed ingiustizie di ogni genere, dignità e parità di diritti. Un lavoro sinergico e costante con le istituzioni, le forze dell’ordine e ed altre associazioni, attraverso la pratica dell’Auto Mutuo Aiuto, pratica di scambio materiale, ma soprattutto di affetti, tanto efficace quanto salvifica.

Innumerevoli le iniziative messe in campo nel corso degli anni, dall’educazione a distanza con sostegno sanitario ed alimentare per bambini che vivono in Africa, persino con la costruzione di una scuola, alla distribuzione di cibo ed indumenti a domicilio a persone con difficoltà economiche, perché, come ha dichiarato la stessa Mariapia Lurini “la povertà non ha nazionalità”.

In questo fine settimana, nella centralissima piazza Umberto I l’associazione è stata presente con un gazebo, che tornerà sabato 9 e domenica 10 maggio in concomitanza con la Festa della Mamma.

Olio e miele a km 0, dai vicini colli Tifatini, per aiutare l’associazione ad aiutare ancor di più. Prodotti necessari e genuini per allargare l’abbraccio solidale ad altre famiglie, con il contributo di chi può dare per migliorare la vita di altri che hanno bisogno di ricevere.

Una goccia nel mare, per usare una frase nota, ma si sa, il mare è fatta di tante gocce. E l’acqua è la base della vita. Di tutti.