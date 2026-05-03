La bella nbotizia. Luigi è stato ritrovato.

Ritrovato il signor Luigi, il sindaco Ambrosca ringrazia forze dell’ordine, protezione civile e cittadini. Grazie all’impegno di tutti la nostra comunità ha ritrovato serenità

Con grande sollievo l’Amministrazione Comunale di Cancello ed Arnone comunica che il sig. Luigi, l’uomo che si era allontanato da casa ieri mattina senza farvi più ritorno, è stato ritrovato sano e salvo e in buone condizioni di salute. Il Sindaco Raffaele Ambrosca esprime il più sentito ringraziamento a nome dell’intera Amministrazione e della comunità alle forze dell’ordine e a tutti coloro che in queste ore hanno dato un contributo decisivo alle ricerche.«Desidero ringraziare vivamente la Prefettura di Caserta, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il Gruppo Comunale di Protezione Civile, che per primo ha avvistato e ritrovato Luigi – ha evidenziato il sindaco – Il loro impegno instancabile e la professionalità dimostrata in queste ore sono stati fondamentali. Un grazie sincero va inoltre a tutti i cittadini che, con spirito di solidarietà e forte senso di appartenenza alla nostra comunità, hanno partecipato attivamente alle ricerche e condiviso informazioni utili». Il primo cittadino rivolge infine un messaggio di vicinanza alla famiglia: «Alla famiglia del sig. Luigi va la nostra più sentita vicinanza. Oggi, grazie all’impegno di tutti, ritroviamo insieme serenità e fiducia».