I carabinieri della Compagnia di Caserta stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di alcune persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani”. Contestati più di 30 episodi di truffe ai danni di anziani per un volume d’affari di 200mila euro circa.