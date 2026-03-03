Ordine dei commercialisti. Il dottor Pezzullo è vicepresidente

Un Maddalonese ai verdici dell’Ordine dei Commercialisti di Caserta
Grandi notizie per il mondo dei professionisti del nostro territorio: il Dott. Luigi Pezzullo, eccellenza di Maddaloni, è stato eletto Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Caserta.
Un riconoscimento che premia un percorso straordinario:
• Oltre 30 anni di esperienza sul campo.
• Punto di riferimento assoluto nella revisione degli Enti Locali.
• Una carriera fatta di rigore, competenza e profonda dedizione alla categoria.
Ma dietro il professionista stimato batte un cuore da “Easy Rider”: quando sveste i panni del revisore, il Dott. Pezzullo insegue la libertà in sella alla sua amata Harley Davidson.
Un mix perfetto di precisione istituzionale e grinta. Questo il nuovo consiglio dell’ODCEC di Caserta: Pietro Raucci (Presidente), Luigi Pezzullo (Vicepresidente), Anna Martucci (Segretario), Giovanni Gentile (Tesoriere), Annarita Sannino (Presidente CPO), Margherita Matrisciano (Responsabile Anticorruzione)
Buon lavoro al nuovo Vicepresidente per questa importante sfida!
