Ore2,00 di stanotte. 25enne investito da un auto mentre si trovava all’ esterno di un noto bar

Marcianise. Si è sfiorata la tragedia nella nottata di sabato 13 giugno all’esterno del bar Millenium sito in Via San Pasquale.Erano quasi le 2,00 quando una vettura ha praticamente investito in pieno un giovane 25enne che in quel momento si stava intrattenendo all’esterno del bar in compagnia di alcuni amici. L’ incidente, che in un primo momento era apparso molto grave ,ha avuto poche conseguenze. V.T. infatti è stato trasportato all’ ospedale dal 118 e ha riportato ferite guaribili in pochi giorni.