Partono i provini per essere un attore/ attrice de l’ Amica Geniale

Si selezionano uomini, donne e bambini per la quarta stagione de “L’Amica Geniale“, fortunata fiction Rai prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con RAI Fiction e HBO Entertainment. Sono numerose le figure ricercate: uomini e donne ma anche bambini.

Ecco le caratteristiche da possedere per prendere parte ai casting della serie tv le cui riprese avverranno a Torino nei mesi di novembre e dicembre:

• uomini e donne tra i 18 e i 75 anni

• bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni

• uomini e donne tra i 25 e i 45 anni con accento romano, preferibilmente con esperienze di recitazione

• uomini tra i 35 e i 55 anni con accento bolognese, preferibilmente con esperienze di recitazione

• donna sui 40 anni con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione

• donna sui 50 anni, capelli bianchi e con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione

Per prendere parte alle selezioni bisognerà non avere piercing o tatuaggi in parti visibili del corpo come avambracci, caviglie/polpacci, collo oppure volto. Ancora, si richiedono capigliature naturali quindi no meches, no rasature e no doppi tagli.

Oltre alle figure sopra indicate, i casting Raisono aperti anche per trovare:

• uomini e donne tra i 18 e i 75 anni provenienti da tutto il mondo (Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa, ecc…)

• bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni provenienti da tutto il mondo

• canoisti, con precedenza a coloro che navigano abitualmente il Po a Torino in zona Murazzi

Per partecipare a queste selezioni non occorrerà avere particolari requisiti.

Chi fosse interessato a prendere parte ai casting dovrà inviare una mail all’indirizzo castingtorino2022@gmail.com allegando 2/3 foto a colori su sfondo neutro (primo piano, figura intera) e specificando data di nascita, taglia, altezza, residenza o domicilio, recapito telefonico (per i minori, recapito di un genitore o di chi ne fa le veci) e una breve presentazione.