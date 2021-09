“Passione e impegno forense”. La lista in campo per il rinnovo dell’ordine degli avvocati

Caserta. Si scaldano i motori per le elezioni finalizzate al rinnovo dell’ordine degli avvocati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere fissate per i giorni 21 -22-23-24-25 settembre.

Passione e e impegno forense si presenta con un gruppo coeso che vuole impegnarsi per riportare agli antichi splendori il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Di seguito i nomi dei candidati:

I punti programmatici su cui hanno fissato le priorità di intervento sono 12, da cui non si può prescindere per rendere nel modo migliore un servizio all’ordine che andranno a rappresentare.

Questo il programma nei dettagli: