Sono ormai in fase di rifinitura i lavori e la messa in sicurezza del plesso Bosco di Pignataro Maggiore. Dopo aver completato i lavori di sistemazione dei pali della toponomastica, con l’obbiettivo di rimodernare anche la numerazione civica, sono stati dati gli ultimi ritocchi al plesso Bosco, in via Monteoliveto, che sarà adibito a ludoteca e succursale di una scuola superiore dei paesi limitrofi.