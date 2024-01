Planetario: venerdì 19 inaugurazione del nuovo sistema di proiezione.

Venerdì 19 gennaio alle ore 18,30 è in programma l’inaugurazione del nuovo sistema di proiezione del Planetario di Caserta. I lavori sono stati realizzati grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Caserta nell’ambito del Pnrr e mirano a migliorare accoglienza, accessibilità e inclusione. Il progetto aggiudicatario del finanziamento è stato realizzato grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, e in particolare su impulso del Sindaco Carlo Marino, degli Assessori Domenico Maietta, Enzo Battarra e Gerardina Martino, e lo staff del Planetario.

L’obiettivo è quello di un miglioramento e di un ammodernamento della struttura, che rappresenta un asset fondamentale del patrimonio culturale della città di Caserta. In particolare, il progetto potenzia le attrezzature e le tecnologie digitali, oltre ad arricchire il percorso museale e a formare operatori del settore.

Con l’inaugurazione del nuovo sistema di proiezione della cupola, il Comune consegnerà ai cittadini, agli studenti e ai turisti in visita a Caserta un Planetario all’avanguardia a livello nazionale e in grado di offrire, per i prossimi 15 anni, percorsi educativi e divulgativi di assoluta eccellenza. Infatti, i proiettori sono laser, consentono una risoluzione “Real 4K”, si avvantaggiano dell’autocalibrazione per adattarsi alla geometria della cupola di proiezione, mentre il controllo e la generazione delle immagini sono affidati a 3 computer a capacità avanzata.

Da sottolineare, poi, gli importanti aggiornamenti del sistema software di produzione degli spettacoli, che consente di ottenere effetti che precedentemente non era possibile realizzare. Ad esempio, si potrà effettuare una connessione diretta a banche dati internazionali di immagini astronomiche o il sorvolo realistico della superficie terrestre con l’orografia e l’antropizzazione effettivamente presenti.

Nelle prossime settimane, poi, saranno terminati anche i lavori riguardanti il percorso museale.

“Il Planetario – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – è un’eccellenza della città di Caserta e questo finanziamento Pnrr che siamo riusciti a intercettare ci consentirà di apportare quelle migliorie che lo renderanno una struttura eccezionale, tra le più innovative e tecnologicamente avanzate del panorama nazionale. Con l’inaugurazione del nuovo sistema di proiezione facciamo un passo avanti importante, rendendo il Planetario ancora più moderno e funzionale. Ringrazio lo staff del Planetario, che svolge un egregio lavoro”.