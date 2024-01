Feroce polemica a Maddaloni, una cosiddetta “storia”, termine usato per il post di un contenuto che dura solo 24 ore, sul social media Facebook dell’assessore alla sanità e all’Ambiente Claudio Marone, che ha deciso di pubblicare una foto di Mussolini, capo fascista della prima guerra mondiale, con scritto: <<Auguro un anno di merda a tutti i comunisti>>.

Una frase che ha suscitato scalpore <<Vorrei poter dire di essere sorpreso dall’assessore Marone, ma purtroppo non è così. Non è nuovo ad uscite del genere, che creano un profondo imbarazzo al nostro Comune>>- ha commentato sempre su facebook il consigliere comunale del Cantiere delle idee Alfonso Formato – <<Il fascismo è la sciagura più grave della nostra Storia e, a maggior ragione in un periodo di profonda instabilità politica e gravi conflitti, inneggiare ai suoi valori è un atto di revisionismo indegno ed ingiustificabile>>- ha poi aggiunto chiedendo al sindaco Andrea De Filippo, alla Giunta, e ad singolo consigliere comunale, e soprattutto a Marone di dimettersi.

Marone ha prontamente risposto sostenendo che il comunismo é “l’antitesi” della democrazia e che essa rispecchia quindi la libera manifestazione di pensiero, e ciò quindi, per lui almeno, non costituisce reato.