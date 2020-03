Pomposo (Alleanza di Centro): “È necessario implementare attività di laboratorio in merito al Covid-19”

Nicoletta Pomposo, nella figura di segretario provinciale del movimento politico Alleanza di Centro, in un’intervista rilasciata in esclusiva a BelvedereNews, espone il suo appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“La delibera della Regione Liguria del 20 marzo 2020 ha dato inizio nel territorio Ligure all’implementazione delle attività di rilevazione delle situazioni infettive con l’utilizzo di prestazioni di laboratorio, coinvolti sono sia i laboratori autorizzati che quelli non accreditati. Con i fondi disponibili non solo si svolgeranno i tamponi per rilevare la presenza del Covid 19 tra i cittadini, bensì si darà anche vita ad iniziative di sperimentazione sempre dirette a finalità preventive.

Il provvedimento consentirà certamente di velocizzare il processo di identificazione dei positivi oltreché consentire alla diminuzione dei contagi. I fondi saranno investiti in quella che è una scelta scaltra e intelligente e soprattutto utile a tutelare davvero i cittadini.”

La Regione Campania pur avendo la più alta percentuale di laboratori accreditati d’Italia non ha ancora intrapreso un’iniziativa del genere, perchè? “Buona sanità”, vuol dire tutela della salute pubblica, cosa si aspetta ad intervenire in tal senso?

“I cittadini campani, tranne casi isolati, stanno onorando ciò che il presidente della regione dispone quotidianamente, nonostante le sue restrizioni sempre più dettagliate ed addirittura più audaci di quelle nazionali, proprio perché il senso civico è forte. È ora, tuttavia, che non con la forza e con le milizie, ma con un intervento similare a quella della regione Liguria si accerti il numero dei contagiati e si vada incontro intelligenze di salvaguardia e salute dei cittadini.“

SCARICA LA DELIBERA