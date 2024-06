Caserta. “Premio Marco Dongu” alla Biblioteca Diocesana in Piazza Duomo.

Caserta.

Oggi pomeriggio, alle 17.30, all’interno della Biblioteca Diocesana in piazza Duomo, si è tenuta la prima edizione del “Premio Marco Dongu” dedicato ai giovani meritevoli del nostro territorio, fortemente voluto dalla Consigliera del Forum dei giovani di Caserta, Valentina Russo.

La Consigliera Russo, in qualità non solo di esponente del Forum Giovani ma soprattutto di amica di Marco, ha donato ai genitori del ragazzo, MariaGrazia D’Andrea e Salvatore Dongu, una targa in onore del ragazzo.

“Ho colto l’occasione per manifestare l’affetto e la stima nei confronti della famiglia Dongu e ricordare Marco con una targa sulla quale ho fatto incidere una frase rappresentativa di ciò che era la sua vera essenza ‘Il tuo sorriso su di noi’” con queste parole la Consigliera Russo ha voluto omaggiare la famiglia del giovane prematuramente scomparso in circostanze purtroppo tragiche.

Presenti all’evento anche il Vescovo di Caserta e Capua Pietro Lagnese, il Questore di Caserta Andrea Grassi, il Sindaco di Caserta Carlo Marino,il sindaco di Villa Literno Valerio di Fraia, l’assessore alle politiche giovanili Lisa Foncillo ed il Consigliere Comunale di Piedimonte Matese Andrea Boggia.