Premio Nazionale di Giornalismo “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi” insieme a DonatoriNati e Polizia di Stato.

Si è svolta oggi a San Lorenzello, presso i giardini dello storico Palazzone Massone, la prima edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi”, promosso dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti con il patrocinio morale de Il Mattino. L’iniziativa è nata per ricordare due figure di riferimento del giornalismo italiano, Giacomo Lombardi ed Ermanno Corsi, e per valorizzare i professionisti che si distinguono per competenza, etica e contributo alla crescita della società. Nel corso della cerimonia, condotta dal giornalista Marco Frittella e alla presenza del direttore de Il Mattino Vincenzo Di Vincenzo, e di numerose autorità civili e militare, sono stati premiati dieci autorevoli esponenti del giornalismo nazionale e locale. “Ho avuto il piacere e l’onore di partecipare all’evento consegnando il riconoscimento a Paolo Torino, giornalista e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Napoli Canale 21. Presente all’evento anche il Questore di Benevento, Dr. Giovanni Leuci. L’iniziativa si propone di diventare un importante appuntamento culturale capace di unire giornalismo, territorio, istituzioni e società civile, nel segno della qualità dell’informazione e della memoria di due grandi protagonisti della professione” – afferma Tommaso Delli Paoli. Nel corso della manifestazione il Vice Direttore Adnkronos Giorgio Rutelli, il giornalista Rai Francesco Giorgino, il Direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo hanno appoggiato la mission di DonatoriNati Polizia di Stato, insieme al Questore di Benevento Leuci.

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