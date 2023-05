Presentato presso il Salone Romano il libro “Stelle Cadenti” di Monica Aquino.

Tanta affluenza e tanto interesse per la presentazione del libro della dottoressa Monica Aquino, dal titolo “ Come stelle cadenti”, Guida editori. L’evento si è svolto presso il Salone Romano dalle 18.00 del 12 maggio. Ha introdotto la presentazione la dottoressa Rachele Arena, responsabile della Biblioteca presso l’università di Economia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e membro del comitato “Aversa Terra dei Libri”. Ha salutato i presenti anche la professoressa Anna Sgueglia, assessora alla Cultura presso il Comune di Aversa, che ha ricordato “l’importanza di libri come questo, che portano alla luce tematiche delicate quali la violenza domestica che non dev’essere mai sottovalutata e ignorata”. L’incontro è stato moderato dalla professoressa Olimpia Amendola, docente di filosofia e scrittrice, che ha espresso alcune sue profonde riflessioni sui “sentimenti, fondati talvolta sulla mancanza, sul desiderio, proprio come quelli che vengono espressi guardando una stella cadente”. Intervento molto interessante é stato anche quello della dottoressa Gilda Panico, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, che ha fatto notare come “la violenza spesso sia radicata in determinate aree o ambiti culturali ma, come è ovvio che sia, ugualmente da contrastare e punibile a tutti gli effetti”. A proposito di strutture e istituzioni volti a tutelare gli interessi e diritti delle fasce più deboli, è intervenuta l’avvocato e mediatore familiare, Maria Carla Abbate, che ha precisato come “ i servizi sociali siano un valido aiuto per genitori in difficoltà che vogliono migliorare il loro rapporto con i figli”. Il dottor Emilio di Fusco, psicologo e assistente sociale, ha invece posto l’attenzione su forme di violenza di tipo diverso dalla violenza fisica ma non meno gravi, come “ la violenza psicologica e la violenza assistita, che causano comunque dei significativi danni allo sviluppo e alla formazione della personalità di chi la subisce e per le quali è fondamentale il supporto di validi professionisti”. L’avvocato Clara Niola, avvocato penalista e Componente Commissione Pari Opportunità di Napoli Nord e Componente Direttivo del Movomento Forense Napoli Nord ha posto al centro del suo intervento una importante precisazione:” mentre la Convenzione di Istanbul tutela principalmente i diritti di donne e bambini, il codice rosso, invece, ha introdotto importanti innovazioni proprio per quanto riguarda i soggetti da tutelare, che possono essere anche uomini o trans. Particolarmente grave – continua l’avvocato Niola- è anche il reato omissivo che, nella maggior parte dei casi, favorisce il verificarsi di episodi di violenza”. Infine l’intervento dell’autrice, la dottoressa e counselor, Monica Aquino, che con la sua grande sensibilità ha citato i tragici episodi di “femminicidi compiuti dall’inizio dell’anno ad ora, almeno quindici, e in tutti i casi commessi da un uomo che la vittima conosceva bene e con il quale aveva un rapporto di dipendenza dalla quale è difficile uscire senza farsi aiutare da specialisti”. C’è inoltre un’ importante novità che riguarda il libro della dottoressa Monica Aquino, infatti, l’INPS , con messaggio del 9 maggio c. a, ha reso noto i nomi dei vincitori della quinta edizione del Premio letterario nazionale di narrativa e fumettistica “Andrea Ferraro 2023”, organizzato dalla Direzione Regionale Piemonte, nell’ambito della partecipazione dell’Istituto al 35° Salone Internazionale del Libro, in programma a Torino dal 18 al 22 maggio 2023.