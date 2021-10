Presentazione del libro “Il Cancello delle Stelle”

San Nicola la Strada – All’interno dell’ associazione Alterum, è stato presentato il libro dell’autore Giuseppe Cerrato, Il Cancello delle Stelle.

Il libro è una storia abbastanza romanzata dell’epopea degli indiani d’America e tutte le vicissitudini che i vari popoli indigeni, devono subire a causa dell’uomo bianco, che li costringe ad indietreggiare sul campo, a rinchiuderli in spazi sempre più angusti le cd ‘riserve’. E’ un susseguirsi di fatti naturali in parte inspiegabili, di amori che nascono, di informazioni volutamente, riportate in maniera errata, di sotterfugi di accordi sottoscritti e poi disattesi senza alcuna ragione.

Sono narrati gli ultimi anni di libertà dei nativi americani che diverranno esuli nella propria patria, una diversa concezione della vita del mondo, improntata al rispetto della natura propria degli indiani a fronte di una dimensione utilitaristica , tesa a dare un prezzo a tutto ciò che si para davanti agli occhi degli uomini bianchi.

Presenti alla presentazione del libro oltre a Giuseppe Cerrato (autore), Giuseppe Vozza, l’editore l’incontro è stato moderato dalla giornalista Giovanna Tramontano, presenti tra gli altri l’ex assessore Valeria Tramontano, Giuliano Carpentino e Pasquale Carotenuto.

Ecco un breve commento dell’autore sul suo libro “Volevo capire qualcosa degli indiani americani, la contraddizione ce l’abbiamo nel sangue spesso chiudiamo la porta in faccia ai diversi, non bisogna essere e sentirsi superiori a tutto Dio è uno solo ma lo chiamiamo in maniera diversa. Non bisogna pensare solo al profitto, oramai degli indiani americani non c’è rimasto più nulla”.

Un breve commento sul libro ovviamente lo ha dato anche Giuseppe Vozza che ha così commentato “Qualche anno fa conobbi l’autore, Giuseppe Cerrato, anche nella nostra Italia del sud c’è una questione similare, a quella degli indiani americani, il libro è una costruzione dell’uomo probabilmente la migliore”.