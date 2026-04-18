Prevenzione tumori. Incontro all’ordine dei medici

TERZO APPUNTAMENTO CON MEDICINA È CULTURA ALL’ORDINE DEI MEDICI DI CASERTA

INCONTRO MONOTEMATICO CON IL DOTTOR TOMMASO APRILE SULLA PREVENZIONE DEI TUMORI

SABATO 18 APRILE ALLE ORE 9

In occasione del terzo appuntamento del ciclo Medicina è Cultura, la Commissione Senior, Servizi e Cultura dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Caserta presenta un incontro dedicato al tema della prevenzione oncologica.

L’incontro di sabato 18 aprile alle ore 9 nell’Auditorium dell’Ente in via Bramante 9, dal titolo «Prevenzione dei Tumori», vedrà la partecipazione del dottor Tommaso Aprile. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una riflessione multidisciplinare tra medicina, storia e cultura sanitaria.

Il percorso strutturato punta a valorizzare il dialogo e la partecipazione attiva attraverso interventi qualificati e spunti di discussione tratti dall’opera dell’autore «Conoscenza dei tumori, Comportamenti e consigli per la prevenzione». In questo contesto, l’evento intende riportare al centro il valore della conoscenza e della consapevolezza come strumenti fondamentali di prevenzione.

Tommaso Aprile, scrittore, storico e medico chirurgo oncologo, guiderà il pubblico in una riflessione che evidenzia come la medicina possa esprimersi non solo come disciplina scientifica, ma anche come spazio di relazione e cultura.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta Carlo Manzi. Seguirà l’introduzione del coordinatore della Commissione Senior, Servizi e Cultura Enzo Battarra, che illustrerà il valore culturale della rassegna.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi di Francesco De Paola, professore di ingegneria idraulica, e di Carmela Turco, nutrizionista, per offrire una prospettiva integrata sul tema. La discussione sarà moderata da Silvana Virgilio, vicepresidente ASMEF.

L’evento nella Casa dei Medici è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione preziosa per i professionisti della salute e per tutti i cittadini per approfondire tematiche attuali legate alla salute pubblica. Per la partecipazione è necessaria la registrazione sul sito ufficiale dell’Ordine nella sezione dedicata agli eventi.