Ristorazione e celiachia: tra fake news e opportunità di business. Esperti a confronto nel format ideato da Fipe Confcommercio

“Ristorazione e Celiachia: tra fake news e opportunità di business”, è il titolo del format organizzato da Fipe Confcommercio Caserta in collaborazione con Aic (Associazione italiana celiachia) Campania e Fipe Giovani, che si terrà lunedì 20 aprile a partire dalle ore 9,30 alla Camera di Commercio di Caserta. In apertura gli indirizzi di saluto del presidente di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, del presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone e del presidente Fipe Campania, Massimo Di Porzio. Introdurrà i lavori Giuseppe Russo, presidente Fipe Caserta. Relatori Giulia Corrado di Aic Campania, che approfondirà il tema della celiachia e della dieta senza glutine, e Alfonso Del Forno, giornalista enogastronomico, che aiuterà a fare chiarezza su una tematica che nel 2026 non viene ancora percepita nel modo corretto da una fetta consistente di ristoratori. Infine la testimonianza di Giuseppe Iovino, titolare di un noto birrificio del territorio che ha incentrato il 90% della sua produzione sulle birre gluten free. ‘I pubblici esercizi – spiega Giuseppe Russo – devono confrontarsi sempre più spesso con clienti affetti da intolleranze e allergie alimentari, con utenti vegani o vegetariani e anche il numero dei celiaci è in aumento. Si tratta di una situazione che se, per certi versi, comporta delle criticità per il ristoratore, è altrettanto vero che offre nuove opportunità per le imprese. E’ fondamentale però conoscere bene queste tematiche per affrontarle nel migliore dei modi, sfruttarne appieno le potenzialità e soddisfare così le richieste e le esigenze della clientela’. All’incontro, che vedrà la presenza di numerosi imprenditori del settore, parteciperanno anche gli studenti degli istituti alberghieri di Caserta e Marcianise, rispettivamente l’Isiss ‘Ferraris’ e l’Isiss ‘Novelli’, e una delegazione dell’istituto Salesiano ‘Sacro cuore di Maria’ di Caserta.