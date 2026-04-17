Uomo gira liberamente nudo per la citta’

Caserta. Un uomo, apparentemente di mezza età l, completamente nudo per la Città.

Non è la scena di un film, è semplicemente ciò che è accaduto, nella mattinata di oggi, venerdì 17 Aprile, nel pieno centro storico cittadino.

La scena è stata ripresa da più persone.

L’uomo è andato prima a passeggio alle spalle dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, per recarsi poi al Cimitero, ed infine fare tappa fuori la Reggia dove non ha esitato a lavarsi fino alle parti intime del suo corpo, alla fontanella all’esterno dei giardini della Flora.