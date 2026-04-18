“Michael”: al Campania due giorni di spettacolo per l’uscita del film

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un evento straordinario in occasione dell’uscita nelle sale del biopic “Michael”, dedicato a una delle più grandi icone della musica mondiale.

Il film è programmato presso UCI Cinemas Campania, all’interno del centro, creando un’esperienza integrata che connette intrattenimento live e visione cinematografica.

Due giornate immersive, il 24 e 25 aprile, trasformeranno Piazza Campania in un vero e proprio set scenografico ispirato all’immaginario dei Grammy Awards, con elementi iconici, allestimenti fotografici e spazi esperienziali pensati per coinvolgere il pubblico in modo attivo.

Durante entrambe le giornate, i visitatori potranno accedere liberamente all’area per vivere l’allestimento, scattare foto e partecipare alle attività interattive, con distribuzione di gadget legata all’attivazione della loyalty app IO & CAMPANIA.

Il programma prevede una forte componente spettacolare e partecipativa: nel corso dei pomeriggi, Piazza Campania sarà animata da flashmob coreografati ispirati a “Thriller”, con esibizioni ripetute durante la giornata. A seguire, il pubblico sarà coinvolto in workshop di danza guidati da un impersonator di Michael Jackson, offrendo a tutti la possibilità di apprendere i passi più iconici e vivere un’esperienza diretta e immersiva.

Il 24 aprile alle 21.00, la giornata culminerà con il live show serale della King of Pop Tribute Band, che porterà in scena uno spettacolo ad alto impatto tra musica, coreografie ed effetti speciali. L’accesso all’area front stage sarà riservato agli utenti che avranno scaricato l’app.

Il 25 aprile sarà inoltre attivo un Photo Booth AI, che consentirà ai visitatori di trasformarsi nei protagonisti delle più celebri copertine discografiche di Michael Jackson, generando contenuti personalizzati e immediatamente condivisibili sui social.

L’iniziativa è pensata come un’estensione dell’esperienza cinematografica: dopo aver vissuto l’energia e l’immaginario del re del pop in Piazza Campania, il pubblico potrà proseguire il proprio percorso nelle sale di UCI Cinemas Campania, dove il film “Michael” è in programmazione.

Un progetto che unisce spettacolo, tecnologia e partecipazione, trasformando il Centro Commerciale Campania in una piattaforma evoluta di intrattenimento e valorizzazione dei contenuti cinematografici.