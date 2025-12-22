Prima pagina. Parte il tour di Vincenzo Comunale

Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle comedy show nazionali, Vincenzo Comunale torna a calcare i palcoscenici con un nuovo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Comunale, che si intitola “PRIMA PAGINA” e sarà in tour a partire da Gennaio 2026 con debutto a Napoli presso il Teatro Acacia dall’8 all’11 gennaio. Inizio ore 21. Biglietti: Platea euro 25+d.p. Galleria euro 20+d.p. Prevendita attiva al seguente link

Classe ’96, inserito da Forbes tra i 100 italiani under 30 che stanno cambiando il mondo, vincitore di premi prestigiosi come il “Troisi” e il “Charlot”, Comunale si è imposto come una delle voci più interessanti, originali e generazionali della stand up comedy italiana.Dopo lo show a Piazza Plebiscito del 2023, con oltre cinquemila persone, esattamente a un anno di distanza dai trionfali spettacoli di “A Ruota Libera Show” al Teatro Palapartenope e dal tour nazionale ed europeo di “Ant3prima”, l’artista presenta un monologo nuovo, intimo e al contempo universale.Il nuovo spettacolo parla delle pagine più difficili da scrivere: quelle bianche, ovvero gli inizi. Dalla “prima pagina” della nostra vita, il giorno della nascita, alla prima di un nuovo amore, cioè il primo appuntamento, Comunale arriva a raccontare in maniera metanarrativa la scrittura stessa dello spettacolo. Si parla di uscire dalla comfort zone, di paure, sogni e possibilità. Perché non c’è nulla che racchiuda più speranza e potenziale di un foglio bianco, tutto da scrivere.Come suo stile, Comunale ribalta la realtà, ne evidenzia le contraddizioni e propone punti di vista alternativi e spiazzanti. Da voce alla sua generazione, a metà tra Millennials e Gen Z, e alla sua città, Napoli, che racconta ironizzando sugli stereotipi ma rifuggendo ogni retorica. Lo spettatore è parte attiva dello show: le risposte del pubblico, grazie a frequenti momenti di improvvisazione, diventano il motore narrativo dello spettacolo. L’attualità e le prime pagine dei giornali vengono integrate nella performance, rendendo ogni replica unica e irripetibile.

Dopo le tappe napoletano “Prima Pagina” volerà all’estero, in Svizzera, al Theatre de la Grenette di Vevey (13, 14, 15 Marzo) per rientrare in Italia con appuntamento a Milano, Teatro Elfo Puccini (23 Marzo); un doppio spettacolo a Torino, Teatro Q77 (27 e 28 Marzo), Roma presso Teatro Sala Umberto (11 Aprile). Infine altre due prestigiose tappe europee chiuderanno questa prima tranche del tour: Bruxelles, presso l’Aloft Brussels Schuman (24 Aprile) e Barcellona al Golem’s Theatre (22 maggio).

Il tour è prodotto da Full Heads Comedy in collaborazione con BeComedy UK per Barcellona e Bruxells, Barley Arts per Milano, Altrascena Art Management per Roma e Vertigo Live Club per Torino.