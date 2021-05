PRIMO MAGGIO, FESTA DEI LAVORATORI: CROLLO OCCUPAZIONE

Caserta. Oggi, sabato 1 maggio viene celebrata la Festa dei Lavoratori, giornata internazionale in ricordo di tutte le lotte finalizzate ad ottenere condizioni di lavoro migliori per i lavoratori.

In Italia, l’appuntamento rappresenta come sempre un importante momento di riflessione e solidarietà e, quest’anno, esso ha rappresentato un momento di profonda ed intensa riflessione a causa della crisi economica provocata dal COVID-19 .

Anche Caserta si è mobilitata i sindacati Cigl Cisl e Uil i cui rappresentanti si sono ritrovati alle 10.00 davanti al monumento ai Caduti sul Lavoro per celebrare i diritti dei lavoratori .

Resta drammatico il bilancio dei posti di lavoro falcidiati dalla pandemia.

Questi i dati Istat relativi all’anno 2020.

In Italia, quasi 1 milione di posti di lavoro si sono dissolti a causa delle conseguenze economiche della pandemia e delle restrizioni per contenere i contagi. E tutto cio’ nonostante il blocco dei licenziamenti.

In un anno sono crollati i posti di lavoro a termine (-372mila) e gli autonomi che arretrano a 4,8 milioni (-355mila). Ma si sono persi anche i 218mila dipendenti stabili. La diminuzione ha coinvolto gli uomini e le donne e tutte le classi di età , ma è stata più intensa per gli under 35 . Il tasso di disoccupazione è al 10,2% contro il 9,8%.