Provincia di Caserta.Messa in sicurezza del ponte Fontegreca-Gallo-Letino: approvato progetto preliminare

Caserta. Con decreto presidenziale n. 133, pubblicato stamane, è stata approvata la progettazione preliminare dei lavori di messa in sicurezza del ponte stradale insistente sulla SP 89 “SS. 158” – Fontegreca – Gallo – Letino al Km. 10+200, per un importo complessivo di euro 764.236,86.

L’intervento è stato autorizzato e finanziato dal Mit, e rientra nel Piano riparto della Provincia di Caserta, per l’anno 2020, per interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza dei ponti stradali della rete stradale provinciale.

“Grazie al contributo del consigliere provinciale Stefano Giaquinto, delegato alla viabilità, e dei consiglieri dell’alto casertano, Vincenzo Golino, Gianluigi Santillo ed Antonio Diana – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca – intendiamo proseguire nel programma di messa in sicurezza e di ammodernamento della rete viaria provinciale nel complesso. Abbiamo avviato da tempo, per questa tipologia di manufatti, in particolare, un piano inerente la verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica dei ponti stradali insistenti sulla viabilità di nostra competenza, a tutto vantaggio della sicurezza stradale e della fruibilità da parte dell’intera collettività del territorio”.

In particolare, gli interventi tecnici si soffermeranno sulla struttura del ponte, sulla parte portante dell’impalcato e sulle spalle del manufatto.