PSI Caserta. Quasi pronta la lista per le Regionali. Diritto al lavoro e lotta alla Precarietà’ prima di tutto

COMUNICATO STAMPA

Caserta. La federazione Provinciale del Psi scende in campo per le elezioni Regionali e lo fa confermando con convinzione il proprio appoggio al Presidente uscente Vincenzo De Luca. A parlare dei progetti del Psi Caserta è stato il coo-cordinatore Provinciale Espedito Ziello, che ha fatto da portavoce dell’intera Federazione.

“ Il Psi -ha dichiarato Ziello– sta preparando liste in tutta la Campania ,l’obiettivo è quello di superare i circa 49.700 consensi che abbiamo ottenuto alle ultime elezioni Regionali. A Caserta stiamo mettendo a posto gli ultimi tasselli e poi presenteremo la lista dei nostri candidati ,tutte persone che intendono la Politica come un servizio da mettere a disposizione dei cittadini con un occhio particolare a quelle che sono le fasce più’ deboli , peraltro aumentate vistosamente in seguito alla Pandemia Covid-19. Nessuno deve restare indietro -continua Espedito Ziello- c’e’ lo siamo detto più’ volte nel corso delle riunioni che abbiamo organizzato in rete durante tutto il periodo di lockdown e questo sarà il nostro obiettivo.

Chiameremo a raccolta tutti quei compagni della Provincia di Caserta che si rivedono sotto il nostro simbolo, all’interno del quale, da qualche mese e grazie al nostro Segretario Nazionale Enzo Maraio è tornato a splendere il Garofano Rosso. A Caserta faremo la nostra parte e punteremo ad eleggere un rappresentante del territorio nel Consiglio Regionale perchè crediamo fortemente che sia indispensabile per la nostra Provincia avere in Regione Campania un rappresentante del territorio. Equità. diritto al lavoro , lotta contro la precarietà e -rilancio socio-economico delle attività commerciali sono i quattro punti cardini del programma rispetto ai quali non faremo sconti a nessuno.

Stiamo lavorando -conclude Ziello- ininterrottamente in tutti quei comuni nei quali abbiamo rappresentanza cercando di essere collaborativi quando c’e’ da esserlo ma anche pignoli e determinati quando le situazioni lo impongono. Nei prossimi giorni presenteremo alla stampa la lista completa dei candidati che tenteranno la scalata Palazzo Santa Lucia sotto il nostro simbolo e al fianco del Presidente De Luca perchè noi siamo coerenti e da sempre stiamo dalla stessa parte”