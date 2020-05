Quarantena a Letino. Il contagio viene da due infermieri residenti fuori regione

Letino. Nella giornata di ieri, la notizia bomba: il piccolo comune di Letino e’ diventato zona rossa.

I contagi sono stati portati da due persone arrivate da fuori regione. Si tratta di un infermiere residente a Letino ma che lavora a Isernia, e un altro infermiere risultato positivo, sempre residente nello stesso comune, che lavora come operatore sociosanitario a Roma.

Dopo l’allarme dei giorni scorsi, che ha costretto il presidente De Luca a prendere immediati provvedimenti, e a circoscrivere un’altra zona rossa in Campania, a far tornare la paura ci hanno pensato, ancora una volta, persone arrivate da fuori regione.

I tamponi effettuati su coloro che erano in contatto diretto con l’infermiere proveniente da Isernia, sarebbero risultati negativi.